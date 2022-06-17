Почему занятие спортом защищает от диабета

Оказалось, что причиной всему переносимая кровью сигнальная молекула — N-лактоилфенилаланином (Lac-Phe). Это стало известно на основе наблюдений, которые показали, что именно её концентрация повышалась после физических упражнений.

Стоит отметить, что эксперименты проходили на лабораторных мышах. И они показали, что у мышей с ожирением, вызванным диетой, фармакологически опосредованное увеличение Lac-Phe в крови уменьшало потребление пищи вне зависимости от движения или расхода энергии.

Более того, долговременное введение Lac-Phe улучшало гомеостаз глюкозы.

Но что самое интересное, заметное увеличение циркулирующего в крови Lac-Phe за счёт физической активности также происходит и у людей. Так, у восьми здоровых молодых людей наблюдались пики содержания N-лактоилфенилаланина после различных типов упражнений.