На фоне интенсивного истощения у Украины вооружений советского образца, вооружённым силам необходимо новое оружие. Но оно в качестве трофеев попадает и к российским военным, а это грозит тем, что Россия сможет изучить не только устройство вооружений, но и оснащённость самонаводящимися элементами и алгоритмами шифрования. А впоследствии научится и защищаться от них.

Отмечается, что темп потерь Украиной вооружений является значительным.