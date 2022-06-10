Почему Запад боится, что Россия раскроет характеристики оружия по ленд-лизу для Украины

Сегодня в 21:42
1 мин.
Почему Запад боится, что Россия раскроет характеристики оружия по ленд-лизу для УкраиныРоссия научится защищаться от этого оружия
Авторитетные издания, освещающие военную повестку, в частности, спецоперацию России на Украине начали говорить о том, что наша страна может раскрыть ТТХ вооружений, которые Запад поставляет ВСУ.
На фоне интенсивного истощения у Украины вооружений советского образца, вооружённым силам необходимо новое оружие. Но оно в качестве трофеев попадает и к российским военным, а это грозит тем, что Россия сможет изучить не только устройство вооружений, но и оснащённость самонаводящимися элементами и алгоритмами шифрования. А впоследствии научится и защищаться от них.
Отмечается, что темп потерь Украиной вооружений является значительным.