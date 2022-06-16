Почему западное вооружение не помогло армии Украины

Как отметил Андрей Коц, Запад поставляет Украине различные, в частности, противотанковые комплексы и гранатомёты Javelin из США, NLAW из Великобритании, сингапурско-израильские Matador, немецкие Panzerfaust 3 и шведские AT4. При этом те же «Джавелины» и NLAW так и не стали той панацеей, на которую рассчитывали. Причина в том, что Javelin далеко не всегда оказывались эффективными против российских танков.

Дополнительной проблемой стало отсутствие перевода на украинский язык инструкций к этим ПТРК. Но пресловутые NLAW оказались ещё более «капризными». Кроме того, что у них невысокая дальность, эти комплексы поставлялись с разряженными аккумуляторами блока сопровождения цели.

Как рассказал один из офицеров ДНР, более эффективными оказались немецкие комплексы Panzerfaust 3. Свою эффективность в бою подтвердили и американские Stinger, британские Starstreak и Martlet, а также норвежские Mistral.

«Раскрученные» в начале спецоперации турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в итоге стали лёгкой мишенью для российских ПВО. Не так давно ВСУ начали получать дроны-камикадзе Switchblade, но украинские военные так и не решились работать с ними массово.