Почему зарубежные страны начали чаще закупать российское оружие

По мнению эксперта, такой спрос вполне закономерен. Россия может создать такую ситуацию на рынке вооружений, которую не могут себе позволить США. Также Жилин прокомментировал ту информацию, что портфель заказов на экспорт российских вооружений превышает $52 млрд. По его словам, сумма в $52 млрд определяет высокую конкурентоспособность нашего военно-промышленного комплекса на мировом рынке оружия.

Также эксперт отметил, что спрос на российские вооружения растёт в силу того, что Россия всегда предлагает качественный, надёжный и конкурентный товар.