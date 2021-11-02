Наука и технологии
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Почему зарубежные страны начали чаще закупать российское оружие

Из-за его качества и доступности
Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин рассказал, почему во многих странах повышается спрос на российское вооружение и другие военные технологии.
Почему зарубежные страны начали чаще закупать российское оружие

По мнению эксперта, такой спрос вполне закономерен. Россия может создать такую ситуацию на рынке вооружений, которую не могут себе позволить США. Также Жилин прокомментировал ту информацию, что портфель заказов на экспорт российских вооружений превышает $52 млрд. По его словам, сумма в $52 млрд определяет высокую конкурентоспособность нашего военно-промышленного комплекса на мировом рынке оружия.

Также эксперт отметил, что спрос на российские вооружения растёт в силу того, что Россия всегда предлагает качественный, надёжный и конкурентный товар.

В чём силен ВПК России: мы всегда предлагаем товар очень высокого качества и при этом цена не заоблачная, как у США. Они не столько конкурируют, сколько принуждают покупать вооружение. А мы предлагаем конкурентные виды вооружений и очень эффективные. Марку мы держим. Наши конкуренты скрежещут зубами. А страны, которые с нами сотрудничают, получают выгоду: при меньших затратах становятся обладателями более эффективного и более дешёвого в эксплуатации оружия, что очень важно.

Александр Жилин
Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности
Источник: РИА Новости