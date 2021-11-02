Почему зарубежные страны начали чаще закупать российское оружие

Почему зарубежные страны начали чаще закупать российское оружиеИз-за его качества и доступности
По мнению эксперта, такой спрос вполне закономерен. Россия может создать такую ситуацию на рынке вооружений, которую не могут себе позволить США. Также Жилин прокомментировал ту информацию, что портфель заказов на экспорт российских вооружений превышает $52 млрд. По его словам, сумма в $52 млрд определяет высокую конкурентоспособность нашего военно-промышленного комплекса на мировом рынке оружия.
Также эксперт отметил, что спрос на российские вооружения растёт в силу того, что Россия всегда предлагает качественный, надёжный и конкурентный товар.
В чём силен ВПК России: мы всегда предлагаем товар очень высокого качества и при этом цена не заоблачная, как у США. Они не столько конкурируют, сколько принуждают покупать вооружение. А мы предлагаем конкурентные виды вооружений и очень эффективные. Марку мы держим. Наши конкуренты скрежещут зубами. А страны, которые с нами сотрудничают, получают выгоду: при меньших затратах становятся обладателями более эффективного и более дешёвого в эксплуатации оружия, что очень важно.