Почему здоровье женщин сильнее зависит от погоды, чем у мужчин

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Почему здоровье женщин сильнее зависит от погоды, чем у мужчинВсе из-за гормональной системы
РИА Новости взяло интервью у главного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, в рамках которого он объяснил, почему женщины более подвержены метеозависимости, чем мужчины.
Так, врач подтвердил, что женщины действительно сильнее мужчин зависят от погоды. “По статистике у женщин метеочувствительность встречается чаще. Специалисты это связывают с особенностями гормональной системы”, — объяснил причину такой особенности Тяжельников.
Помимо прочего Тяжельников добавил, что зачастую метеозависимость встречается именно у молодых девушек. В то же время, в пожилом возрасте перепады давления встречаются как у женщин, так и у мужчин.
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Источник: РИА Новости