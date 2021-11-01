Почему здоровье женщин сильнее зависит от погоды, чем у мужчин

Так, врач подтвердил, что женщины действительно сильнее мужчин зависят от погоды. “По статистике у женщин метеочувствительность встречается чаще. Специалисты это связывают с особенностями гормональной системы”, — объяснил причину такой особенности Тяжельников.

Помимо прочего Тяжельников добавил, что зачастую метеозависимость встречается именно у молодых девушек. В то же время, в пожилом возрасте перепады давления встречаются как у женщин, так и у мужчин.

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