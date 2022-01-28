Почему жители нефтегазовых регионов умирают раньше

По сравнению с традиционным бурением, нетрадиционная добыча нефти и газа (НДНГ) связана с более высокими уровнями воздействия токсичного загрязнения воздуха и плохого качества воды, а также шумового и светового загрязнения, которые могут нанести вред здоровью человека.

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Чан изучили медицинские записи 15 миллионов человек, состоящих в программе медицинского страхования Medicare и проживающих во всех значимых регионах бурения с 2001 по 2015 год.

Наиболее подвержены негативному влиянию жители, живущие поблизости и с подветренной стороны, что говорит о том, что токсичные загрязнители воздуха, выбрасываемые с мест проведения НДНГ, вероятно, способствуют повышению уровня смертности. Воздействие токсинов, связанных с нетрадиционным бурением, таких как летучие органические соединения, оксиды азота и радиоактивные материалы, связано с широким спектром угроз для жизни.