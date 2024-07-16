Наука и технологии
Опубликовано 16 июля 2024, 07:49
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Почему зумеры не тяготеют к алкоголю

Не обошлось без желания сэкономить
Представители поколения Z по ряду причин всё чаще отказываются от употребления алкоголя.
Почему зумеры не тяготеют к алкоголю
© Ferra

Недавнее исследование учёных из Мичиганского университета и Университета штата Техас в США выявило ключевые мотивы, по которым молодые люди избегают спиртного.

Основные причины включают отсутствие интереса к алкоголю и нежелание напиваться. Многие респонденты объясняли своё воздержание тем, что алкоголь мешает учебе или работе, а также стремлением сэкономить деньги.

Исследование, включавшее 614 участников в возрасте около 21.5 года, показало, что почти половина из них употребляют алкоголь умеренно, в то время как около 31.5% выпивают 5-9 порций за раз, а 18.6% пьют интенсивно, потребляя более 10 порций за один день или вечер.

Учёные подчеркнули важность понимания личностных и социальных факторов, влияющих на решение пить или воздерживаться от алкоголя, для разработки эффективных профилактических мер против пьянства.

Источник:Naked Science
Автор:Булат Кармак
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