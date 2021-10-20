Почку свиньи с изменённым ДНК впервые подключили к человеку на операции

Врачи из Нью-Йорка впервые смогли подключить почку ГМ-свиньи к человеку. Для этого использовали животное из специальной линии GalSafe, которые выращиваются для будущей возможной трансплантации людям и для еды. Отмечается, что не так давно разрешение на это дало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, ветеринарии, а также косметическими, табачными и иными изделиями США (FDA).

Такие свиньи выращиваются потому, что эти животные — одни из наиболее близких к человеку по строению, они могут быть использованы в качестве доноров для трансплантации почек. Но у них есть вещество, которое называется альфа-галактоза. На него организм людей даёт сильный иммунный ответ даже при употреблении свинины в пищу, не говоря уже о подобных операциях, что не позволяет использовать обычных свиней в медицинских целях. У свиней GalSafe это вещество вырезано из ДНК.

Чтобы проверить, не будет ли организм человека отторгать почку такой свиньи, американские медики подключили на трое суток почку от ГМ-свиньи к женщине с зафиксированной смертью мозга. Свиную почку соединили с кровеносной системой женщины, но не стали зашивать внутрь тела и оставили снаружи — чтобы удобнее было за ней наблюдать.

Эксперимент показал, что не было активного отторжения почки ГМ-свиньи. Кроме того, у реципиента была диагностирована почечная недостаточность. Почка от свиньи GalSafe компенсировала следы почечной недостаточности — уровень креатинина в крови, по которому оценивают функцию почек, у женщины вернулся в норму.

Теперь учёные планируют провести эксперименты с более длительным подключением почек от таких свиней к людям. А в дальнейшем почки будут подключать к живым пациентам. Это может помочь в спасении людей с почечной недостаточностью, которым уже не помогает диализ. Или если требуется ждать пересадки, но очередь может не успеть.