"Почта России" добавила в отделения примерочные

Стало известно, что крупнейший почтовый оператор добавил примерочные в 12 пунктов выдачи отделений Московского региона, 11 из них находятся непосредственно в Москве и один в Одинцово. ”Почта России” продолжает запускать новые сервисы, ориентированные под запросы клиентов. Один из самых популярных видов почтовых отправлений – это заказы из онлайн-магазинов. Для удобства клиентов отделения связи нового формата будут оснащаться примерочными кабинами”, — рассказали в пресс-служба компании.

Напомним, что компания еще в начале сентября этого года сообщала о планах добавления примерочных в отделениях пунктов выдачи. По словам генерального директора “Почты России” к концу текущего года примерочными оснастят порядка 3 тыс отделений. пр