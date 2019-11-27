Почта России и Mastercard вернут часть денег за покупки в "Черную пятницу"

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно лишь зарегистрироваться на Платежном портале Почты России. Делается это при помощи номера мобильного телефона, на который придет SMS-сообщение с паролем для окончания регистрации. После этого клиенты, желающие получить возврат средств в размере 50 рублей, должны будут совершить покупку при помощи карты Mastercard или Maestro через систему Masterpass на сумму от 500 рублей.

”Команда Почты постоянно работает над развитием финансовых сервисов. В канун самой популярной интернет-распродажи мы позаботились о том, чтобы ее участники получили приятный бонус. Теперь покупатели смогут не только максимально удобно осуществлять денежные переводы или оплачивать услуги во время акции, но и получат дополнительную выгоду в виде фиксированного кэшбэка”, — рассказал заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО “Почта России” Михаил Волков.