Почта России начала доставлять грузы беспилотным вертолётом

Тестовый полёт провели в Ямало-Ненецком автономном округе по маршруту Салехард-Аксарка, которые находятся друг от друга на расстоянии 53 км. Тестировался беспилотник вертолётного типа SH-350, который успешно доставил макет массо-габаритного груза.

Эти почтовые беспилотники смогут перевозить грузы весом до 100 кг на расстояние 150 км, скорость дрона составляет 90 км/ч, а в воздухе машина сможет находиться до 6 часов.

В ЯНАО до конца 2024 года откроют 10 маршрутов. Также планируется доставлять грузы по 48 маршрутам в Чукотском автономном округе, Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.