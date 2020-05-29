Почта России начала доставлять лекарства в аптеки

При этом представитель компании, в лице заместителя гендиректора по электронной коммерции Алексей Скатин, отдельно уточнил тот факт, что в данном случае речь идет именно что о движении товаров только до аптек — то есть доставка лекарств непосредственно до конечного потребителя все еще не входит в перечень услуг Почты России. Он также добавил, что доставка осуществляется исключительно лишь в тех случаях, когда товар не требует специальных условий хранения и транспортировки.

Помимо этого, Скатин рассказал и о дальнейших планах компании — судя по всему, в будущем Почта России займется доставкой более сложных товаров, которые в том числе требуют и специального лицензирования. И лишь на третьем этапе зайдет речь о доставке лекарств непосредственно покупателям.