Почта России начала взимать таможенные пошлины за покупки в зарубежных магазинах

9 января 2019 года стартовал совместный эксперимент Почты России и Федеральной таможенной службы по оплате таможенных пошлин при совершении интернет-покупок. Об этом сообщила пресс-служба Почты России.

Для этого было разработано технологическое решение, которое позволяет взимать таможенную пошлину непосредственно в момент покупки в онлайн-магазине.

В настоящий момент под эксперимент подпадают интернет-покупки, стоимость которых превышает 500 евро за месяц. В ближайшее время возможность онлайн-оплаты пошлин станет доступна покупателям крупнейших маркетплейсов.

По мнению разработчиков, эксперимент охватит более 90% объема трансграничной интернет-торговли, поступающей в Россию в почтовых отправлениях. В результате, покупателю не придется тратить время на оплату пошлины в отделении почтовой связи, он сможет сделать это сразу при оформлении заказа на площадке или в мобильном приложении Почты России.