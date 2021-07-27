«Почта России» начнёт автоматически переводить рукописные письма в электронный формат

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«Почта России» начнёт автоматически переводить рукописные письма в электронный форматПравда, пока только для избранных юрлиц
Федеральный оператор связи объявил о пилотном проекте по оцифровке почтовой корреспонденции. Представитель «Почты России » заявил, что их клиенты смогут получать как сканы рукописных и напечатанных писем, если это необходимо, так и подключить весь процесс обмена корреспонденцией к системе электронного документооборота. Также система будет классифицировать документы по темам и типу.
Как отмечает газета «Ведомости», такая услуга будет стоить от 4,8 рублей за единицу оцифровки до 60 рублей за подключение к вышеуказанной системе. Услуга ориентирована на крупные предприятия госсектора, в первую очередь из медицинской и строительной отраслей.
Также отмечается, что «Почта России» заботится о конфиденциальности её клиентов: перед заключением договора на оцифровку будут подписаны все необходимые документы о неразглашении, а также доверенности на вскрытие и обработку корреспонденции.