«Почта России» начнёт автоматически переводить рукописные письма в электронный формат

Как отмечает газета «Ведомости», такая услуга будет стоить от 4,8 рублей за единицу оцифровки до 60 рублей за подключение к вышеуказанной системе. Услуга ориентирована на крупные предприятия госсектора, в первую очередь из медицинской и строительной отраслей.

Также отмечается, что «Почта России» заботится о конфиденциальности её клиентов: перед заключением договора на оцифровку будут подписаны все необходимые документы о неразглашении, а также доверенности на вскрытие и обработку корреспонденции.