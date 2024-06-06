«Почта России» начнёт использовать сервисы VK для общения с налоговой

«Почта России» и VK подписали соглашение на ПМЭФ-2024 о внедрении технологии VK Tax Compliance для налогового контроля. Это позволит «Почте» сделать свои дела более открытыми. Главные лица обеих компаний подтвердили это на форуме.

Технология VK Tax Compliance упростит налоговую отчётность «Почты России». Она будет интегрирована с внутренними системами компании и с ФНС. Таким образом, ФНС будет получать актуальные налоговые данные автоматически, что сделает работу более эффективной.

Помимо этого, «Почта России» и VK сотрудничают над оптимизацией IT-инфраструктуры и HR-процессов. Это направлено на увеличение эффективности и упрощение взаимодействия внутри компании. Обе стороны считают, что эти шаги помогут сделать работу сотрудников более удобной и улучшат результаты компании.