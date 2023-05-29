Почта России начнёт продавать алкоголь в Интернете, когда власти ей это разрешат

Госкомпания провела подготовительные работы, установив специальные зоны хранения вина в своих логистических объектах в соответствии с законодательством. Кроме того, было подготовлено необходимое оборудование для транспортировки товара в пилотные регионы.

Также был разработан проект сайта-витрины для продажи вина, который будет запущен при начале эксперимента.

Все продажи будут тщательно фиксироваться в Единой государственной автоматизированной системе учета (ЕГАИС), чтобы обеспечить контроль и соблюдение соответствующих требований.

Ожидается, что тестирование новой возможности стартует уже 1 ноября 2023 года и продлится до 31 июля 2026 года. Через специальный раздел на сайте Почты России клиенты смогут приобрести различные виды вин отечественного производства.

Однако доставка товара будет возможна не ранее, чем через 24 часа после оформления заказа. Важно отметить, что покупателями вина могут быть только совершеннолетние клиенты, которым при оформлении заказа потребуется предъявить свой паспорт для подтверждения возраста.