Почта России отказалась от доставки грузов беспилотниками на неопределённое время

Оно было принято вскоре после того, как в декабре 2022 года генеральным директором компании стал Михаил Волков. Новый руководитель предпочел сосредоточить усилия на проектах, способных принести прибыль в краткосрочной перспективе, в отличие от доставки грузов дронами, рынок которой только начинает формироваться.

По планам, Почта России должна была до конца 2024 года запустить 7 маршрутов для доставки грузов беспилотниками вертолетного типа на Ямале и 21 маршрут на Чукотке. Однако с марта текущего года тестовые испытания беспилотников не проводятся.

Эксперты отмечают, что Почта России могла бы занять значительную долю на рынке коммерческих БПЛА-перевозок, если бы активно развивала свой проект.

Тем не менее, теперь в этой нише активно участвует Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая планирует начать грузоперевозки беспилотниками весной следующего года.