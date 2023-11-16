«Почта России» отказалась от использования роботов-доставщиков «Яндекса»

«Почта России» прекратила использование роверов «Яндекса» для доставки посылок с 1 сентября 2023 года. Причины этого решения остаются невысказанными, но эксперты считают, что высокие затраты на обслуживание роверов могли повлиять на это решение. Проект стартовал в 2021 году, предполагая доставку из 27 отделений в Москве с использованием 36 роверов в пределах 2 км за 1 рубль. Однако оценки экспертов показывают, что «Почта России» тратила около 24 млн рублей в год на обслуживание и аренду этих роверов. Сейчас государственные органы предпринимают шаги для решения финансовых проблем «Почты России».