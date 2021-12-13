"Почта России" попросила миллиард рублей на реализацию доставок беспилотниками

Представитель «Почты России» подтвердил заявку, но уточнил, что в компании не считают субсидию помощью только «Почте России». Он считает ее началом для последующей поддержки производителей и разработчиков беспилотного транспорта.



В компании отметили, что на окупаемость проект сможет выйти лишь к 2035 году, а до этого стоимость доставки беспилотниками будет дороже, чем традиционным способом. Причинами такой ситуации названа высокая стоимость автомобилей без водителя и невозможность дополнительно сэкономить на оплате труда.



Предварительные данные показывают, что перевозки беспилотными машинами обойдутся дороже, чем обычным транспортом, на 8-18 процентов.