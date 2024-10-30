«Почта России» попросила усложнить работу китайским продавцам товаров на маркетплейсах

В письме министра цифрового развития Максута Шадаева министру экономического развития Максиму Решетникову, подписанном заместителем генерального директора «Почты России» Аланом Козоновым, указаны новые требования, обсужденные на стратегической сессии правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать этот вопрос с целью повышения конкурентоспособности «Почты» до 2030 года.

Согласно предложению «Почты России», в реестр могут попасть только те операторы, которые имеют помещения для хранения и доставки товаров, информсистему для обработки данных получателя, а также обеспечены авансовыми платежами не менее €3 млн и уставным капиталом от 100 млн рублей.