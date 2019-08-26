"Почта России" просит миллиарды рублей у правительства для торговли лекарствами и алкоголем

По имеющимся данным, в связи с переходом на электронные письма, в ближайшие четыре года объем обычных пересылок в масштабе всего мира упадет примерно в 1,5 раза, что в свою очередь приведет к снижению объема работ для почтальонов. В "Почте России" разработали проект, призванный бороться с данной проблемой и нацеленный на изменение типа услуг, предоставляемых почтой в населенных пунктах с численностью до 20 тыс человек. В разработанном “Почтой России” документе говорится, что около 80% отделений могут в итоге стать основой для трансформации в новые центры.

По данным издания “Известий”, в планах "Почты России" начать предоставление таких услуг, как выдача кредитов, принятие вкладов, обмен валюты, продажа лекарств и товаров народного потребления. В последнюю категорию в том числе входят и алкогольные напитки. Также госкомпания планирует заняться оказанием государственных, социальных, медицинских и образовательных услуги. В связи с этим требуется изменить пять категорий законодательных актов, что позволит продавать товары, требующие отдельной лицензии.