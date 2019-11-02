"Почта России" вложит 30 млн на исправление репутации

Отмечается, что формирование позитивного имиджа будет осуществляться в рамках государственного заказа, стоимость которого составляет более 82 млн рублей. Так, более 23,8 млн рублей будет потрачено на услуги консультирования по анализу соцсетей и порядка 29,8 млн будет вложено на осуществление пользовательской поддержки через них.

Известно, что компания планирует поднять репутацию в таких социальных сетях, как Facebook, “ВКонтакте”, Twitter, Instagram и “Одноклассники” путем создания контента, разработки иллюстраций, осуществления модерации в официальных группах компании и прочей работы на популярных сайтах.