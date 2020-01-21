Почта России займется инвестициями в стартапы

Так, по данным источников, государственная компания может уже в ближайшее время, до 2024 года, создать собственный венчурный фонд, в рамках которого будут поддерживаться различные отечественные инновационные экосистемы. При этом на сегодняшний день компания находится в поиске достаточно квалифицированного подрядчика, способного оценить целесообразность подобных действий. По словам все тех же источников, подрядчик будет определен уже в начале февраля, а контракт с ним подразумевает оплату за помощь в размере 59,8 млн рублей.

По мнению экспертов рынка, создание венчурного фонда Почтой России — вполне логичное решение, так как вокруг уже имеющейся инфраструктуры госкомпании можно будет развивать сервисы, способные оптимизировать работу всего запланированного мероприятия с фондом.