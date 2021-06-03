При этом доставка продукции будет осуществляться по странам Евросоюза, а в фулфилмент центр они будут добираться усилиями «Почты России». Ожидается, что уже к 2024 году к сотрудничеству по этому направлению будут привлечены более 500 отечественных компаний.

Открытие онлайн-витрины на Amazon намечено на конец лета 2021 года, сообщает Rusbase.

Представители РЭЦ отметили, что впервые подобный формат был реализован внутри китайского Tmall. Там национальный магазин российских товаров работает ещё с 2019 года, при этом количество продаж уже превысило 1,3 млн.