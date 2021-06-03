Наука и технологии
Сегодня в 13:31
Почта России займётся доставкой отечественных товаров на склады AmazonПодобный формат уже был ранее протестирован на китайском сегменте Tmall
В сети появилась информация о соглашении, достигнутом между Российским экспортным центром (РЭЦ), «Почтой России» и её дочкой RusPost GmbH. Общими усилиями всех трёх партнёров российские товары начнут продаваться на Amazon.
При этом доставка продукции будет осуществляться по странам Евросоюза, а в фулфилмент центр они будут добираться усилиями «Почты России». Ожидается, что уже к 2024 году к сотрудничеству по этому направлению будут привлечены более 500 отечественных компаний.
Открытие онлайн-витрины на Amazon намечено на конец лета 2021 года, сообщает Rusbase.
Представители РЭЦ отметили, что впервые подобный формат был реализован внутри китайского Tmall. Там национальный магазин российских товаров работает ещё с 2019 года, при этом количество продаж уже превысило 1,3 млн.