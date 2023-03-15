«Почта России» запустила складомат — первый полностью автоматизированный пункт выдачи посылок

«Почта России» запустила складомат — первый полностью автоматизированный пункт выдачи посылокРобот работает на искусственном интеллекте
«Почта России» открыла в Санкт-Петербурге первый в России полностью автоматизированный пункт приёма и выдачи отправлений — складомат. Это полностью отечественное решение: систему разработало конструкторское бюро вычислительной техники «Искра».
Фото: Rb.ru
В складомате можно получить посылку, введя код из смс, которое адресат получает после прибытия посылки в пункт, или можно отсканировать штрих-код из мобильного приложения «Почты». На складомате можно получить посылки, для которых не требуется уплата таможенных пошлин, которые не отправлены с наложенным платежом, а также если их габариты не превышают 560х315х375 мм.
Для работы роботизированного пункта не нужен оператор, участие человека требуется только для загрузки посылок через клиентский шлюз. После этого робот автоматически распределяет все пакеты по полкам, исходя из их габаритов.
Ошибок система не допускает — робот оснащён интеллектуальными алгоритмами и машинному зрению и точно «знает», где находится каждая посылка.