Наука и технологии
Сегодня 12:23
Почта России запустит доставку посылок дронами
Правда, пока лишь в тестовом режиме
В сети появилась информация об анонсе уральским заводом гражданской авиации новой услуги — коммерческой доставки почты с использованием дронов. Что интересно, данные устройство должны будут поступить в распоряжение Почты России в Свердловской области — именно там некоторые отправления планируется доставлять по воздуху.
Если верить данным российского издания РБК, то прямо сейчас дроны уже проходят различные этапы летных испытаний, причем речь идет об устройствах, которые способны поднимать грузы весом до 20 кг и развивать при этом максимальную скорость до 150 км/ч! Длительность одного полета подобного дрона может составлять до 8 часов, а дальность полета находиться на уровне в 1 200 км.
По планам научно-исследовательский этап проекта стартует уже в текущем году, а к 2022 году намечены тестовые полеты почтовых дронов — в течение этого времени планируется отработать взаимодействие с беспилотниками, а также сформировать действия, обязательные к выполнению в случае аварийных ситуаций.