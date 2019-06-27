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"Почта России" запустит конкурента "Пятерочки"

Не без помощи “Магнита”
“Почта России” до конца 2019 года планирует открыть в своих отделениях около 4 тыс розничных точек нового формата с самообслуживанием. Причем если сейчас на почте можно купить преимущественно канцелярию, то при перезапуске упор будет сделан на импульсные продукты питания: напитки, снеки и кондитерские изделия.

На данный момент в отделениях “Почты России” открыто около 236 точек розничных продаж “Почтамаг”, а до конца года новые торговые точки будут открыты еще в 61 регионе России. Компания также развивает ритейл в партнерстве с федеральной сетью “Магнит”. В течение года планируется открыть около 2 тыс совместных точек в почтовых отделениях.

В пресс-службе продуктового ритейлера уточнили, что обе компании уже приступили к масштабированию проекта. “Сейчас точки открыты в 300 почтовых отделениях на юге страны. С учетом развития проекта и обратной связи клиентов проводится совместный мониторинг товарной матрицы и ценообразования”, — сообщил представитель “Магнита”.

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