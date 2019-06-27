"Почта России" запустит конкурента "Пятерочки"

На данный момент в отделениях “Почты России” открыто около 236 точек розничных продаж “Почтамаг”, а до конца года новые торговые точки будут открыты еще в 61 регионе России. Компания также развивает ритейл в партнерстве с федеральной сетью “Магнит”. В течение года планируется открыть около 2 тыс совместных точек в почтовых отделениях.
В пресс-службе продуктового ритейлера уточнили, что обе компании уже приступили к масштабированию проекта. “Сейчас точки открыты в 300 почтовых отделениях на юге страны. С учетом развития проекта и обратной связи клиентов проводится совместный мониторинг товарной матрицы и ценообразования”, — сообщил представитель “Магнита”.