"Почта России" запустит конкурента "Пятерочки"

На данный момент в отделениях “Почты России” открыто около 236 точек розничных продаж “Почтамаг”, а до конца года новые торговые точки будут открыты еще в 61 регионе России. Компания также развивает ритейл в партнерстве с федеральной сетью “Магнит”. В течение года планируется открыть около 2 тыс совместных точек в почтовых отделениях.