Почти 1 млрд лет сутки на Земле были на пять часов короче

Исследование показало, что продолжительность дня оставалась практически неизменной в течение почти миллиарда лет. Причём циклостратиграфия продемонстрировала, что земные сутки стабилизировалась примерно на уровне 19 часов между 2 и 1 млрд лет назад.

Данная эпоха, известная как скучный миллиард, характеризовалась стабильным климатом и медленной эволюцией жизни.

Стабилизация продолжительности дня связана с равновесием между приливным влиянием Луны и Солнца. Приливы, связанные с притяжением Луны, и солнечные атмосферные приливы, вызванные нагревом атмосферы, играли роль в этом равновесии.

Специалисты продолжат исследования, чтобы получить более подробное представление о взаимосвязи между астрономическими факторами и продолжительностью дня на Земле. Это открытие позволяет нам узнать больше о нашей планете и её удивительной истории.