Почти 100% владельцев сайтов прошли верификацию на «Госуслугах»

Обновление закона «Об информации» требует от владельцев сайтов обязательной идентификации через «Госуслуги», Единую биометрическую систему (ЕБС) или другой проверенный метод. Уже 95% пользователей Ru-center и 98% клиентов «Рег.ру» прошли эту идентификацию. Эксперты уверены, что это поможет значительно сократить случаи мошенничества с фишингом, так как социальная инженерия остаётся главным способом атаки на частных лиц в России.

Для подтверждения личности владельцы сайтов могут использовать «Госуслуги», банковскую карту, номер мобильного телефона или сервисы быстрых платежей. В «Рег.ру» 55% пользователей выбирают банковскую карту, 31% — быстрые платежи, а 12% используют мобильный номер.

Генеральный директор Ru-center Андрей Кузьмичев отметил, что идентификация клиентов улучшает безопасность всей интернет-экономики. Хотя он ожидает, что число новых доменов может снизиться, он уверен, что доверие к администраторам сайтов возрастёт, а мошенничество значительно уменьшится.