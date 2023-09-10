Почти 2\3 россиян разрешают своим детям играть в компьютерные игры

Около трёх четвертей родителей в России разрешают своим детям играть в видеоигры. По данным опроса, проведённого Astrum Entertainment среди более 6 тысяч человек, 23% из них даже не накладывают какие-либо ограничения на игры. Около 38% позволяют играть после школы, а 12% разрешают только во время каникул.

Некоторые родители играют вместе со своими детьми, но большинство предоставляют детям свободу выбора. Более половины считают видеоигры полезными для своих детей и не против того, если они свяжут свою будущую жизнь с игровой индустрией, будь то геймдизайнеры или киберспортсмены.

Родители признают, что игры помогают детям развивать реакцию, стратегическое мышление, упорство и даже социализацию. Кроме того, видеоигры способствуют освоению новых технологий и даже могут быть полезными для обучения. Важно также, что игры помогают развивать фантазию и понимание разных культур и реальностей.

Из опрошенных родителей 57% имеют школьников, а около 32% воспитывают дошкольников. Помимо видеоигр, они также предпочитают проводить время с детьми на улице, смотреть мультфильмы и фильмы, а также участвовать в других развлечениях, способствующих общению и развитию.