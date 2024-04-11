Почти 2\3 россиян уверены, что земляне смогут жить на других планетах

Россияне все больше уверены в возможности жизни человечества на других планетах. По данным ВЦИОМ, 66% россиян верят, что в будущем люди будут жить за пределами Земли, что на 15% больше, чем в 2008 году. Однако 28% респондентов сомневаются в этом.

Треть опрошенных (35%) считает, что космические события, такие как образование новых звёзд или падение метеоритов, влияют на их жизнь. Но большинство (55%) отрицает это влияние. Из тех, кто верит в воздействие космических событий, 69% считают, что это отражается на их здоровье.

Также 75% россиян допускают возможность существования жизни на других планетах. Однако каждый пятый считает это практически невозможным. Опрос ВЦИОМа проводился с участием 1600 россиян по телефону 5 апреля и имеет погрешность не более 2,5%.