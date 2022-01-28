Почти 2 миллиарда: Apple назвала число активных устройств бренда

В сети появился свежий отчёт Apple, в котором компания заявила о 1,8 млрд активных на сегодняшний день устройствах. Для сравнения, в прошлом году это число находилось на уровне в 1,65 млрд, а в январе 2020-го — 1,5 млрд.

Отметим, что год назад купертиновцы смогли преодолеть рубеж в 1 млрд активных iPhone. При этом первый миллиард фирменных смартфонов компания продала ещё в 2016 году.

Что интересно, Google находится впереди Apple по числу активных смартфонов. Так, ещё в прошлом году компания заявила, что на планете более 3 млрд Android-телефонов, которые имеют доступ к Google Play Store.