Почти 200 госуслуг станут доступны онлайн в ближайшие два года

У каждого руководителя цифровой трансформации сегодня задача не только как можно больше услуг переводить в «цифру», но и работать с точки зрения оперативности их выполнения. Электронные услуги — это, прежде всего, быстрота решения вопроса. И над этим нужно работать, в том числе в части межведомственного взаимодействия.