Наука и технологии
Сегодня в 15:32
Почти 200 госуслуг станут доступны онлайн в ближайшие два года
До 2030 года их число должно увеличиться ещё сильнее
Как стало известно, в ближайшие два года около 200 госуслуг станут доступны в режиме онлайн. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
При этом чиновник также отметил, что у Роспотребнадзора, Росреестра, Ростехнадзора и прочих органов заметна «динамика цифровой зрелости», сообщает Российская Газета.
У каждого руководителя цифровой трансформации сегодня задача не только как можно больше услуг переводить в «цифру», но и работать с точки зрения оперативности их выполнения. Электронные услуги — это, прежде всего, быстрота решения вопроса. И над этим нужно работать, в том числе в части межведомственного взаимодействия.
По словам Чернышенко, уже к 2030 году 95% действующих госуслуг должны будут предоставляться онлайн.