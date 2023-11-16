Почти 250 российских компаний подписали этический кодекс разработки ИИ

ГБУ «Мосстройинформ» стало одним из подписантов кодекса этики в области искусственного интеллекта (ИИ), присоединившись к инициативе гражданских разработок. Этот кодекс, подписанный уже 247 компаниями, содержит принципы и правила, направленные на рекомендательный характер использования ИИ. Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы, Сергей Левкин, подчеркнул, что целью разработки кодекса является уменьшение рисков неэтичного использования ИИ и защита прав и интересов человека.

Согласно Левкину, существует опасение в мировом сообществе относительно быстрого развития ИИ. Присоединение к кодексу считается важной инициативой, позволяющей развивать современные технологии осторожно и ответственно. Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова выразила гордость участием в этой инициативе наряду с крупными игроками IT-рынка, подчёркивая необходимость бережного развития современных технологий.