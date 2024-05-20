Почти 3\4 россиян хотя бы раз скачали пиратскую копию игры в 2024 году

Российские геймеры за первые три месяца 2024 года загрузили нелицензионные версии игр на сумму свыше 118 миллиардов рублей. Это выяснили аналитики онлайн-школы XYZ School, которая входит в состав Ultimate Education.

По данным школы, уровень пиратства остался почти таким же, как в конце прошлого года, и составил 74%. Более половины пиратов (54%) загрузили не более трёх нелицензионных копий игр. Средняя стоимость скачанных игр для каждого «пирата» составила 6,8 тысяч рублей.

Эксперты говорят, что российские геймеры сталкиваются с трудностями, такими как экономические санкции и ограничения в доступе к международным платёжным системам, что мешает им легально приобретать игры. Исполнительный директор онлайн-школы по разработке игр и компьютерной графике XYZ Эмма Юсова отметила, что многие фанаты готовы поддержать студии, но им приходится искать альтернативные способы доступа к контенту.