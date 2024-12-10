Киберспортом увлекается почти треть россиян, и, вопреки стереотипам, среди поклонников этой сферы значительно увеличилось количество женщин. В 2024 году их доля составила 38,1%, что в два раза больше, чем в 2021 году, когда женщин было только 20%. В целом, киберспортом интересуются 28,9% россиян, а среди этой аудитории 61,9% — мужчины, что подтверждает растущую роль женщин в этой сфере.

По данным исследования аналитического центра Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), основной возрастной категории любителей киберспорта является группа 25−34 лет, на долю которой приходится 39,7% интересующихся. Помимо этого, аудитория в возрасте от 20 до 44 лет также активно следит за киберспортивными событиями, среди которых прямые трансляции турниров пользуются наибольшей популярностью. Эксперты отмечают, что рынок киберспорта представляет собой привлекательную нишу для рекламодателей, ориентированных на платёжеспособную аудиторию.

Мария Литошина, исполнительный директор агентства PHD, отметила, что рост интереса женщин к киберспорту открывает новые возможности для рекламных кампаний, направленных на эту аудиторию. Она подчеркнула, что такой скачок, пусть и с преобладанием мужской аудитории, представляет собой важный сигнал для брендов, стремящихся расширить своё присутствие на рынке.