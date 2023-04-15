Почти 50% россиян готовы использовать цифровой рубль для расчётов

В ходе опроса 49% респондентов рассказали, что знают о запуске цифрового рубля и готовы пользоваться технологией, 19% из тех, кто знает о цифровом рубле, пользоваться этим способом расчётов не будут, 27% готовы опробовать цифровой рубль. При этом о цифровом рубле слышали 55% опрошенных, 45% ничего об этом не знают.

Среди участников опроса, готовых использовать цифровой рубль, 57% рассказали, что будут пользоваться технологией, потому что это быстро и удобно, 45% высказались о желании пробовать всё новое, 26% верят в безопасность таких расчётов.

Среди тех, кто пользоваться цифровым рублём не будет, 47% предпочитают наличные и безналичные платежи, 40% считают, что предоставленной информации о валюте и платежах недостаточно, а 39% в принципе не доверяют цифровым валютам.