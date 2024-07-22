Почти 57% россиян считают себя зависимыми от соцсетей и цифровых сервисов

По данным опроса, проведённого «АльфаСтрахование», 56,8% россиян считают, что их использование соцсетей, мессенджеров и других цифровых платформ можно назвать зависимостью. Оказалось, что 98,4% участников постоянно пользуются мессенджерами, а 83,2% — регулярно заходят в соцсети и медиа. Большинство опрошенных уже активно используют онлайн-платформы для всего: от такси и доставки до покупок и консультаций. Например, 34,5% обращаются за онлайн-консультациями к врачам, а 18,2% используют платформы для обучения.

Почти 90% респондентов проводят много времени в рабочих и личных чатах, а 81,3% проверяют соцсети дважды в день или чаще. Более 71% участников читают новости в электронных СМИ минимум дважды в день. Что касается покупок, то 48,1% респондентов часто покупают одежду онлайн, 39,9% — продукты, а 33,8% — бытовую химию. Большинство пользуются маркетплейсами 2-3 раза в неделю.

Из сервисов развлечений популярнее всего оказались кино — 88,9%, музыка — 86,5%, онлайн-игры — 71,2%, и электронные библиотеки — 68,4%. Сервисы такси ежедневно используют 36,3% опрошенных, а 29,5% — 2-3 раза в неделю. Онлайн-обучением за последний год занимались 76,2% респондентов. При этом лишь 2,8% опрошенных сказали, что легко отказались бы от большинства цифровых сервисов, в то время как 56,8% признались в зависимости от онлайн-жизни. Остальные стараются чаще отвлекаться на реальный мир.