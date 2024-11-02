Почти 70% «пиратов» в России отказались от нелицензионных программ

В третьем квартале 2024 года российские пользователи скачали пиратские версии игр на сумму около 81,6 млрд рублей, при этом 68% из них позже приобретали лицензии. По данным онлайн-школы XYZ, занимающейся исследованиями игровой индустрии, эта цифра выросла на 15% с начала года, когда таких геймеров было 53%. Опрос и анализ показали, что интерес к легальным играм растёт на фоне усиливающейся борьбы с пиратством.

Эксперты считают, что доступность лицензий и подробная информация о проектах играют ключевую роль. Продюсер проекта «РосИгрНадзор» Александр Артёмов отметил, что опытные геймеры готовы поддерживать понравившиеся игры, голосуя рублём. Юрист Екатерина Ткач добавила, что, хотя пиратство нарушает права интеллектуальной собственности, иногда оно может способствовать популяризации лицензий, что подтверждается активной поддержкой защиты авторских прав со стороны маркетплейсов и госорганов.

Для покупки игр в России игроки чаще всего выбирают платформы VK Play и «Фогейм», а для зарубежных проектов — Steam и Epic Games Store. Консольные игры приобретаются через PlayStation Store, Xbox Live и Nintendo eShop, где россияне используют карты, выпущенные в Казахстане, Турции и Армении, из-за ограничений.