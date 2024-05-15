Почти 70% российских компаний используют нейросети в онлайн-продажах

Компании «Яков и Партнёры» и «Яндекс» провели исследование, которое показало, что компании электронной коммерции (e-com) более активно используют искусственный интеллект (ИИ). Опрос показал, что онлайн-торговля уже интегрировала ИИ в свои стратегии или даже внедрила его в работу с целью получить экономические выгоды. Однако в розничной торговле эксперименты с ИИ пока менее распространены.

Основные области применения ИИ в этих сферах — маркетинг, продажи, клиентский сервис и управление цепочками поставок. Хотя все компании используют машинное обучение, лишь небольшое количество розничных компаний определили стратегические цели для развития генеративного ИИ. В то время как половина компаний интернет-торговли уже работает в этом направлении.

Компании розничной торговли в целом более консервативны в своих инвестициях в ИИ по сравнению с интернет-торговлей. Однако обе стороны ожидают, что применение ИИ приведёт к сокращению затрат и повышению лояльности клиентов. Основные проблемы, с которыми сталкиваются компании, включают привлечение квалифицированных специалистов и недостаток инструментов и решений на основе ИИ на рынке.