Почти 70% россиян готовы отказаться от компаний с утечками данных

Исследование компании «Гарда» показало, что многие пострадавшие от утечек данных граждане готовы отказаться от услуг компаний, допустивших их. 69% респондентов заявили, что в случае утраты их данных больше не будут пользоваться такими услугами, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, количество людей, игнорирующих утечки, снизилось с 51% до 37%. Это говорит о том, что граждане стали уделять больше внимания вопросам безопасности своих данных. В 2024 году также выросла активность россиян в реакциях на утечки — 21% опрошенных связались с компаниями, которые допустили утрату их данных, что на 4% больше, чем в 2023 году.

Жалобы в надзорные органы и обращения в суд стали более частым явлением. Доля россиян, подававших жалобы, выросла с 10% до 17%, а исковые заявления увеличились с 2% до 4%. Также респонденты чаще стали менять пароли, блокировать и перевыпускать банковские карты, использовать двойную аутентификацию и удалять аккаунты с сервисов, допустивших утечку.