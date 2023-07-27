Почти 90% россиян наслышаны про чат-ботов и нейросети

В исследовании «VK Мессенджер» было обнаружено, что около 75% россиян активно пользуются чат-ботами. Опрос, проведённый среди 1200 жителей крупных городов России, выявил, что 81% из них знакомы с этим инструментом, а чат-ботами активно пользуются 73% опрошенных. Особенно популярны чат-боты среди людей в возрасте от 25 до 34 лет.

Чат-боты в основном используются в мессенджерах и приложениях банков. Около 59% опрошенных выбрали такие варианты ответов. Молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет чаще всего взаимодействуют с чат-ботами в мессенджерах, а менее половины опрошенных используют их на сайтах товаров и услуг.

Половина активных пользователей чат-ботов предпочитает использовать их в мессенджерах, а только 25% — в приложениях банков. Заинтересованных в использовании чат-ботов, но ещё не попробовавших, составляет 39% опрошенных. И две трети участников опроса считают, что современный бизнес должен использовать чат-ботов в мессенджерах, что делает этот инструмент необходимым и востребованным.