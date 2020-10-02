Почти 90% россиян оформляют кредиты со смартфона

Результатами исследование поделилось издание “РИА Новости”. В сервисе отмечают, что всего три-четыре года назад доля клиентов, которые оформляли кредиты онлайн, достигала максимум 60%, тогда как сейчас данный показатель приблизился к 90%. Более того, аналитики прогнозируют, что уже в 2021 году показатель мобильности клиентской аудитории может вырасти до 95%.

В то же время, порядка из 89% заявок, оформленных посредством смартфона, 20% создаются из мобильного приложения. А оставшиеся 69%, в свою очередь, формируются в браузерной версии организаций. Лишь 11% всех заявок, оформленных онлайн, выполняются с компьютера.