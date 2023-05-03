Почти 90% вирусов в кале датских детей оказались бактериями-убийцами

Это в 10 раз больше, чем разновидность бактерий, обнаруженных у тех же детей.

Большинство людей может встревожить такая информация, однако стоит отметить, что подавляющее большинство вирусов не вызывают заболеваний у людей и не инфицируют их.

В данном случае речь идёт о бактериофагах, которые поражают только бактерии, составляя важную часть микробиома человека. Учёные обнаружили, что 90% вирусов, найденных в подгузниках младенцев, являются бактериофагами.

Результатом исследования стало создание «атласа разнообразия ДНК-вирусов кишечника младенцев». В нём специалисты сгруппировали вирусы на основе сходства геномов.

Они обнаружили 248 семейств вирусов, из которых ранее было известно только 16. Остальные 232 новых семейства учёные назвали в честь детей, участвовавших в исследовании.