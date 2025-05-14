Почти четверть россиян собираются пройти обучающие курсы по нейросетям

Опрос компании GetCourse показал, что более половины россиян (58%) готовы вложить в образовательные онлайн-курсы от 15 до 50 тысяч рублей. Наибольшую активность проявляют люди с доходом от 50 до 100 тысяч рублей, среди которых доля таких участников достигает 70%. Примечательно, что 24% респондентов готовы потратить на обучение более 50 тысяч рублей, а бюджетные варианты (до 10 тысяч рублей) интересуют лишь 15% опрошенных.

Большинство участников (90%) предпочитают оплачивать обучение самостоятельно, а 6% выбирают рассрочку или кредит. Работодатели оплачивают курсы только 4% респондентов. В 2025 году наиболее популярными направлениями стали нейросети, которые привлекли внимание 24% участников, с заметным перевесом среди мужчин (40%). Иностранные языки, IT-направления и дизайн также в числе лидеров. А вот интерес к эзотерике и финансовой грамотности снизился, на них обратили внимание всего 3-4%.

Почти половина респондентов уже имеет опыт онлайн-обучения, а 14% впервые попробовали его в этом году. Основной причиной для записи на курсы стало желание улучшить навыки в своей профессии (31%). Увеличение дохода и поиск новых хобби оказались также важны — их указали 27% и 26% участников соответственно.