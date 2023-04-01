Почти как в The Last Of Us: впервые в мире зафиксировано заражение человека грибком, поражающим растения

Этот грибок вызывает у растений болезнь, которую учёные называют «серебряным листом». В результате заражённые растения погибают.

По иронии судьбы жертвой грибка стал 61-летний миколог из Калькутты, обратившийся к врачам с проблемами при глотании, хрипами и кашлем, а также постоянной усталостью. Причём это состояние началось за три месяца до обращения в больницу.

В трахее у больного был обнаружен абсцесс, в образцах гноя врачи обнаружили тот самый Хондростереум пурпурный. В течение двух месяцев мужчина принимал противогрибковые препараты, благодаря которым полностью излечился.

Для научного сообщества подобный случай стал настоящим шоком, так как это говорит о серьёзной опасности глобального потепления для человечества. Из-за изменения температуры грибковые инфекции могут быстро мутировать и адаптироваться к новым условиям обитания. А если это ещё и грибковые болезни растений, которые начнут угрожать человеку, тогда человечество ждут серьёзные испытания.