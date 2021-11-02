Почти как в Японии. В России создадут дронов-камикадзе

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, в новую систему войдут разведывательные беспилотники и несколько видов барражирующих боеприпасов. К тому же, дроны-камикадзе смогут стартовать как с береговых пусковых установок, так и из установок, находящихся на российских кораблях. Некоторые компоненты данной системы уже прошли испытания, уточнил источник.



Помимо этого, он объяснил, что одним из основных преимуществ применения беспилотников является низкая стоимость их эксплуатации, так как барражирующие снаряды стоят дешевле, чем противокорабельные ракеты. Источник также подчеркнул, что подобная система должна молниеносно сократить желание других стран вторгаться в водное пространство Российской Федерации.