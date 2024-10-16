Почти каждый второй россиянин читает отзывы на врачей в интернете

Исследование, проведённое «АльфаСтрахование», показало, что лишь 22% россиян записываются к врачам без предварительного поиска информации. Большинство, а именно 48%, сначала изучают отзывы в интернете и социальных сетях, прежде чем принять решение о визите к врачу.

Опрос также выявил, что 43% респондентов регулярно посещают медицинские учреждения. Из них 64% получают лечение по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), а 31% обращаются к частным врачам или пользуются добровольным медицинским страхованием (ДМС). Остальные респонденты обращаются к специалистам лишь изредка или консультируются с семейными врачами.

Что касается рекомендаций, то опрошенные, как правило, обращаются только к районным терапевтам без предварительной проверки. Для узкопрофильных специалистов они предпочитают смотреть отзывы в интернете. При этом 28% респондентов считают, что наличие критических оценок делает отзывы более правдоподобными. Также 17% обращают внимание на частоту отзывов и стараются избегать врачей, о которых мало информации или отзывы устарели. Интересно, что 56% респондентов сами пишут отзывы после обращения к врачу, а 28% готовы жаловаться в надзорные органы в случае плохого обслуживания. Самолечение стало популярным среди трети опрошенных, которые полагаются на советы в интернете или рекомендации друзей, а 21% самостоятельно сдают анализы.