Наука и технологии
Вчера 22:15
Почти половина россиян делятся интимными фотографиями через интернет
При этом многие из них не защищают подобные свои данные
Компания ESET, разрабатывающая программное обеспечение для защиты компьютеров от вирусов, опросила российских пользователей интернета о том, отправляли ли они свои интимные фотографии кому-либо через всемирную сеть. Как оказалось, 41% россиян делали это как минимум один раз.
Подобный опрос уже проводился в 2015 году. Тогда результат был даже выше, чем сегодня, что, возможно, говорит об уменьшении доверия пользователей к интернету за последние несколько лет. Что интересно, последнее исследование показало, что 8% населения сталкивалось с утечкой приватных фотографий, а количество пользователей, которые совсем не делятся своими интимными фотографиями через интернет, составило 43% от общего числа опрошенных.
Важно также отметить, что около 33% от числа тех, кто все же отправляют свои личные фото через интернет, не занимаются какой-либо дополнительной защитой собственных данных, так как считают, что им “нечего скрывать”.