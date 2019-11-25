Почти половина россиян делятся интимными фотографиями через интернет

Подобный опрос уже проводился в 2015 году. Тогда результат был даже выше, чем сегодня, что, возможно, говорит об уменьшении доверия пользователей к интернету за последние несколько лет. Что интересно, последнее исследование показало, что 8% населения сталкивалось с утечкой приватных фотографий, а количество пользователей, которые совсем не делятся своими интимными фотографиями через интернет, составило 43% от общего числа опрошенных.

Важно также отметить, что около 33% от числа тех, кто все же отправляют свои личные фото через интернет, не занимаются какой-либо дополнительной защитой собственных данных, так как считают, что им “нечего скрывать”.