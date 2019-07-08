Почти половина россиян недолюбливают соседей с верхней полки вагона

Сервис провел опрос среди порядка 3,7 тыс человек. Результаты по итогу получились не то, чтобы какими-то удивительными — все мы и так знаем, что люди не любят, когда кто-то влезает в их личное пространство. В любом случае, опрос дал примерно следующие результаты: 35% пассажиров сами предлагают попутчикам присесть на занимаемой ими же нижней полке; 11% не будут против того, чтобы сосед сел к ним, но при условии, что он вежливо об этом попросит; 42% опрошенных пустят на свою полку только тогда, когда они сами не спят и 12% среди опрошенных ни под каким предлогом не пустят сесть соседа рядом с собой.