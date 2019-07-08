Сервис провел опрос среди порядка 3,7 тыс человек. Результаты по итогу получились не то, чтобы какими-то удивительными — все мы и так знаем, что люди не любят, когда кто-то влезает в их личное пространство. В любом случае, опрос дал примерно следующие результаты: 35% пассажиров сами предлагают попутчикам присесть на занимаемой ими же нижней полке; 11% не будут против того, чтобы сосед сел к ним, но при условии, что он вежливо об этом попросит; 42% опрошенных пустят на свою полку только тогда, когда они сами не спят и 12% среди опрошенных ни под каким предлогом не пустят сесть соседа рядом с собой.
Наука и технологии
Сегодня 14:10
Почти половина россиян недолюбливают соседей с верхней полки вагона
В принципе, это сложно назвать каким-то откровением
Все мы знаем о прелестях путешествий по России на поезде. Особенно когда речь заходит о путешествиях плацкартом: торчащие по всему вагону ноги, запах жареной курицы, “доброжелательность” соседей с нижней полки. О степени расположенности последних к своим соседям по поездке и решили выяснить исследователи с сервиса “Туту.ру”.
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